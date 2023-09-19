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صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً 34.73 نقطة.. بتداولات بلغت 5.8 مليار ريال

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 34.73 نقطة ليقفل عند مستوى 11070.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.اضافة اعلان
 وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 186 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.


ثمار وفيبكو والتعمير الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات ثمار، وفيبكو، والتعمير، ومعادن، والحفر العربية الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت أسهم شركات الباحة، والراجحي ريت، وأسمنت الجنوب، وأسمنت ينبع، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 9.92% و6.25%..


أرامكو ودار الأركان الأكثر نشاطاً في الكمية

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والباحة، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
واحتلت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي، وعذيب للاتصالات قائمة الأكثر نشاطًا في القيمة.


ارتفاع مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 119.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 22409.39 نقاط.
وبلغت قيمة تداولات السوق الموازي 18.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و200 ألف سهم.

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