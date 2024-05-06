لماذا ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط؟

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، بعد رفع المملكة سعر الخام لمعظم المناطق في يونيو المقبل، وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

مما جدد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين دولة الاحتلال وحماس في المنطقة الرئيسة لإنتاج النفط.





تغير أسعار النفط







أكبر خسارة أسبوعية لأسعار النفط



المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط







وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.24 دولار للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.ورفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في يونيو، مما يشير إلى توقعات بزيادة الطلب هذا الصيف.وقال وارن باترسون، رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في (آي.إن.جي) في مذكرة "بعد انخفاضه بما يزيد قليلاً عن 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب انحسار التوترات الجيوسياسية، بدأ خام برنت أسبوع التداول الجديد على أساس أقوى، وفتح على ارتفاع".وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن رفعت المملكة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لشهر يونيو لمعظم المناطق وسط شح الإمدادات خلال هذه الفترة الفصلية.وفي الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر، إذ تراجع برنت أكثر من 7 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 6.8 بالمئة، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).كما تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط مع استمرار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.ومع ذلك، تضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد في ظل إصرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، ورفض رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ذلك.وفي إشارة إلى احتمال تقلص الإمدادات، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي، بواقع سبع منصات لتصل إلى 499 منصة، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2023، حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز (NASDAQ:BKR) في تقرير يوم الجمعة.