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أسعار النفط ترتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.اضافة اعلان

تحرك أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتًا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 82.30 دولار للبرميل.
وهبط الخامان القياسيان 29 سنتًا في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين دولة الاحتلال وإيران لن يكون له تأثير يُذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.

عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن العديد من المخاطر لا تزال قائمة في سوق النفط. وسلط محللو (إيه.إن.زد) الضوء على موافقة الولايات المتحدة على عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني والتي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.
وقال محللو (إيه.إن.زد) في بث صوتي "لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها".

امتداد المخاطر الجيوسياسية

وأفاد محللون في باركليزفي مذكرة يوم الاثنين "التهديد الوشيك المتمثل في امتداد المخاطر الجيوسياسية إلى أساسيات سوق النفط قد تلاشى إلى حد بعيد، لكن الاتجاه العام لهذا الخطر منذ أكتوبر من العام الماضي مثير للقلق".
ومن المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقًا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين.

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