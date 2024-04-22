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تراجع أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية

أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
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تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق.
يأتي ذلك بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو على إيران.اضافة اعلان

تراجع أسعار النفط

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1218 بتوقيت جرينتش.
وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي ينتهي يوم الاثنين 12 سنتًا إلى 83.02 دولار للبرميل.
وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطًا 47 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 81.75 دولار للبرميل.

المخاوف الاقتصادية تؤثر على أسعار النفط

وقالت تينا تينج محللة السوق المستقلة إن "المخاوف الاقتصادية أصبحت مرة أخرى عاملاً هبوطيًا لسوق النفط الخام، حيث تتعرض الأسعار لضغوط بسبب الزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية وسياسة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الاتحادي وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار".

التقلبات في الشرق الأوسط

وفي الأسبوع الماضي، تكبد الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير بعد أن قللت إيران من أهمية تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية انتقامية مفترضة على أراضيها، وقالت إنها لا تخطط للرد.
وتراجعت الأسعار بفعل هذه الأنباء بعد أن ارتفعت في البداية بأكثر من 3 دولارات للبرميل.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة إن التقلبات في الشرق الأوسط ستبقي أسواق النفط "غير مستقرة".

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