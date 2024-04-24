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ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

استقرار أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة.
وكانت بيانات الصناعة قد أظهرت انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدًا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.اضافة اعلان

تغير أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 88.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0031 بتوقيت جرينتش.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات، أو 0.11 بالمئة، إلى 83.45 دولار للبرميل.

انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

وأفادت مصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 من إبريل.
وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعًا قدره 800 ألف برميل.
ويترقب المتعاملون البيانات الأمريكية الرسمية عن مخزونات النفط والمنتجات المقرر صدورها في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش) لتأكيد التراجع الكبير في المخزونات.

تخفيض أسعار الفائدة

وفي الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن تخفض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن النشاط التجاري في منطقة اليورو والمملكة المتحدة نما هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ عام تقريبًا، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي "يواصل اكتساب قوة دافعة".

التطورات في الشرق الأوسط

وتجاهل المتعاملون إلى حد بعيد آخر التطورات في الشرق الأوسط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ قال سكان إن دولة الاحتلال كثفت ضرباتها في جميع أنحاء غزة، في بعض من أشد موجات القصف منذ أسابيع.

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