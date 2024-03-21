للمرة الأولى ولهذا السبب.. أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

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في أحدث تعاملات اليوم الخميس، قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وحسب "بلومبرج"، فإنه للمرة الأولى على الإطلاق، فقد تجاوزت العقود مستوى 2200 دولار للأونصة.





أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق



المركزي الأمريكي وتثبيت سعر الفائدة



كما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 2.34% إلى 2233.40 دولار للأونصة.في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.99% إلى 2207.95 دولار للأونصة.يأتي الارتفاع، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، تثبيت سعر الفائدة والحفاظ على رؤيته بخفضها ثلاث مرات هذا العام.ووفق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فإن مسؤولي البنك يرغبون في رؤية المزيد من الأدلة على تراجع أسعار المستهلكين.في الوقت نفسه، تلقت أسعار المعدن النفيس دعمًا من التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية في العالم.