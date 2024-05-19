أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 19 من مايو.. الجنيه الإسترليني بـ4.7 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 19 من مايو، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.





سعر الدولار واليورو مقابل الريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



المسار الاقتصادي لـ اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 ريالات، والجنيه الإسترليني بـ 4.7 ريال.درهم إماراتي: 1.0209 ريالدينار بحريني: 9.9469 ريالدينار كويتي: 12.2031 ريالريال عماني: 9.7415 ريالريال قطري: 1.0299 ريالجنيه إسترليني: 4.7619 ريالدولار أمريكي: 3.7500 ريالسعر اليورو: 4.0785 ريالفرنك سويسري: 4.1343 ريالحسب التداولات الأخيرة، ارتفع سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD إلى مستوى المقاومة 1.0895 الأعلى له منذ ما يقارب الشهرين، وذلك مع تزايد التوقعات بتقارب في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 6 يونيو، مع توقعات السوق والتي تشير إلى انخفاض محتمل بنحو 70 نقطة أساس على مدار العام.وعلى نحو مماثل، تتزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة سوف تخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد تباطؤ التضخم الأساسي في إبريل للمرة الأولى منذ ستة أشهر.وفي الوقت نفسه، أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة لمنطقة اليورو خروجها من الركود في الربع الأول، وتشير أحدث توقعات المفوضية الأوروبية إلى مسار اقتصادي سلس في المستقبل.