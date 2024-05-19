أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 19 من مايو.. الجنيه الإسترليني بـ4.7 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام،
خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 19 من مايو، مقابل الريال وفق
تحديث البنك المركزي “ساما”.
سعر
الدولار واليورو مقابل الريالوقد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 ريالات،
والجنيه الإسترليني بـ 4.7 ريال.
أسعار
العملات الأجنبية اليوم أمام الريالدرهم
إماراتي: 1.0209
ريال
دينار بحريني: 9.9469 ريال
دينار كويتي: 12.2031 ريال
ريال عماني: 9.7415 ريال
ريال قطري: 1.0299 ريال
جنيه إسترليني: 4.7619 ريال
دولار أمريكي: 3.7500 ريال
سعر اليورو: 4.0785 ريال
فرنك سويسري: 4.1343 ريال
المسار
الاقتصادي لـ اليورو الأوروبي والدولار الأمريكيحسب
التداولات الأخيرة، ارتفع سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD إلى مستوى المقاومة
1.0895 الأعلى له منذ ما يقارب الشهرين، وذلك مع تزايد التوقعات بتقارب في السياسة
النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 6 يونيو، مع توقعات السوق والتي تشير إلى انخفاض محتمل بنحو 70 نقطة أساس على مدار العام.
وعلى نحو مماثل، تتزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة سوف تخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد تباطؤ التضخم الأساسي في إبريل للمرة الأولى منذ ستة أشهر.
وفي الوقت نفسه، أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة لمنطقة اليورو خروجها من الركود في الربع الأول، وتشير أحدث توقعات المفوضية الأوروبية إلى مسار اقتصادي سلس في المستقبل.