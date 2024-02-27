الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "تداول" تعلن عن مواعيد العمل في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

تداول السعودية
تداول
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت شركة تداول  عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل ستبقى كما هي دون تغيير،  خلال شهر رمضان، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

أسواق الأسهم (السوق الرئيسية، نمو - السوق الموازية)


- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

- مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.

- التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:20 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

سوق صناديق المؤشرات المتداولة


- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

سوق الصكوك والسندات


- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

سوق المشتقات المالية


- مزاد الافتتاح من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 09:30 صباحاً.

- السوق مفتوح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 مساءً.

- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:30 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

إجازة عيد الفطر


وأعلنت تداول أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية التداول يوم الخميس 25/9/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2024 م، وعليه:

- يتوقف التداول بنهاية يوم الخميس 25/9/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2024 .

- يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 5/10/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) 14/4/2024.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 فبراير.. عيار 22 يُسجل 225 ريالًا

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مدعومة بعلامات قوة في الأسواق

"إنفاذ" يُشرف على 30 مزادًا لبيع 230 عقارًا بـ 8 مناطق

النفط يواصل خسائره مع تضاؤل آمال خفض الفائدة قريبًا

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 26 فبراير.. اليورو يُسجل 4 ريالات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 10:34 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 26 فبراير.. عيار 24 يُسجل 244 ريالًا

اسعار الذهب 10:42 ص الأحد، 25 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً

اسعار الذهب 4:36 م الجمعة، 23 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224.23 ريال

اسعار الذهب 4 10:29 ص الخميس، 22 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً