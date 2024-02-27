عاجل.. "تداول" تعلن عن مواعيد العمل في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

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كشفت شركة تداول عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل ستبقى كما هي دون تغيير، خلال شهر رمضان، وذلك على النحو التالي:
أسواق الأسهم
(السوق الرئيسية، نمو - السوق الموازية)
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.
- التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:20 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
سوق صناديق
المؤشرات المتداولة
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
سوق الصكوك
والسندات
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
سوق المشتقات
المالية
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 09:30 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 مساءً.
- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:30 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
إجازة عيد الفطر
وأعلنت تداول أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية التداول يوم الخميس 25/9/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2024 م، وعليه:
- يتوقف التداول بنهاية يوم الخميس 25/9/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2024 .
- يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 5/10/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) 14/4/2024.