عاجل.. "تداول" تعلن عن مواعيد العمل في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

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كشفت شركة تداول عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل ستبقى كما هي دون تغيير، خلال شهر رمضان، وذلك على النحو التالي:





أسواق الأسهم (السوق الرئيسية، نمو - السوق الموازية)



سوق صناديق المؤشرات المتداولة



سوق الصكوك والسندات



سوق المشتقات المالية



إجازة عيد الفطر



- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.- مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.- التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:20 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.- مزاد الافتتاح من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 09:30 صباحاً.- السوق مفتوح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 مساءً.- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:30 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.وأعلنت تداول أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية التداول يوم الخميس 25/9/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2024 م، وعليه:- يتوقف التداول بنهاية يوم الخميس 25/9/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2024 .- يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 5/10/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) 14/4/2024.