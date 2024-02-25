الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً

اسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 25 من فبراير، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.47 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.10 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.92 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.36 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.61 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة 

الذهب عيار  24           244.47 ريال  
الذهب عيار 22            224.10 ريال
الذهب عيار  21           213.92 ريال
الذهب عيار  18           183.36 ريال        
الذهب عيار  14           142.61 ريال
الذهب عيار 12            122.24 ريال
أسعار أوقية الذهب       7,603 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,711 ريال
أسعار كيلو الذهب       244,473 ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة 

الذهب عيار  24           245.45 ريال  
الذهب عيار 22            224.83 ريال
الذهب عيار  21           214.77 ريال
الذهب عيار  18           184.09 ريال        
الذهب عيار  14           143.59 ريال
الذهب عيار 12            122.72 ريال

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