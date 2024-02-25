أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 25 من فبراير، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 نحو 244.47 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.10 ريالًا.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.92 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.36 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.61 ريال.الذهب عيار 24 244.47 ريالالذهب عيار 22 224.10 ريالالذهب عيار 21 213.92 ريالالذهب عيار 18 183.36 ريالالذهب عيار 14 142.61 ريالالذهب عيار 12 122.24 ريالأسعار أوقية الذهب 7,603 ريالأسعار جنيه الذهب 1,711 ريالأسعار كيلو الذهب 244,473 ريالالذهب عيار 24 245.45 ريالالذهب عيار 22 224.83 ريالالذهب عيار 21 214.77 ريالالذهب عيار 18 184.09 ريالالذهب عيار 14 143.59 ريالالذهب عيار 12 122.72 ريال