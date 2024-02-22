أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 22 من فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 نحو 244.66 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.27 ريالًا.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 نحو 214.08 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.50 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.72 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكة:الذهب
عيار 24 244.66 ريال
الذهب عيار 22 224.27 ريال
الذهب عيار 21 214.08 ريال
الذهب عيار 18 183.50 ريال
الذهب عيار 14 142.72 ريال
الذهب عيار 12 122.33 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,609 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,713 ريال
أسعار كيلو الذهب 244,661 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 244.45 ريال
الذهب عيار 22 224.08 ريال
الذهب عيار 21 213.90 ريال
الذهب عيار 18 183.34 ريال
الذهب عيار 14 142.60 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,602 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,711 ريال
أسعار كيلو الذهب 244,453 ريال