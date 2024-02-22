الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 22 من فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.66 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.27 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.08 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.50 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.72 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة:

الذهب عيار  24           244.66 ريال  
الذهب عيار 22            224.27 ريال
الذهب عيار  21           214.08 ريال
الذهب عيار  18           183.50 ريال        
الذهب عيار  14           142.72 ريال
الذهب عيار 12            122.33 ريال
أسعار أوقية الذهب       7,609 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,713 ريال
أسعار كيلو الذهب       244,661 ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            244.45 ريال       
الذهب عيار 22             224.08 ريال        
الذهب عيار  21             213.90 ريال       
الذهب عيار  18             183.34 ريال           
الذهب عيار  14             142.60 ريال     
أسعار أوقية الذهب  7,602 ريال
أسعار جنيه الذهب   1,711 ريال
أسعار كيلو الذهب   244,453 ريال

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