أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224.23 ريال

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الجمعة 23 فبراير، حيث شهدت استقرارًا في تعاملات اليوم الجمعة.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 نحو 244.62 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.23 ريالًا.
أسعار
الذهب عيار 21 اليومسجل
سعر الذهب عيار 21 نحو 214.04 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.47 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 نحو 122.31 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكة الذهب
عيار 24 244.62 ريال
الذهب عيار 22 224.23 ريال
الذهب عيار 21 214.04 ريال
الذهب عيار 18 183.47 ريال
الذهب عيار 14 142.69 ريال
الذهب عيار 12 122.31 ريال
اسعار أوقية الذهب 7,608 ريال
اسعار جنيه الذهب 1,712 ريال
اسعار كيلو الذهب 244,616 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة الذهب
عيار 24 244.66 ريال
الذهب عيار 22 224.27 ريال
الذهب عيار 21 214.08 ريال
الذهب عيار 18 183.50 ريال
الذهب عيار 14 142.72 ريال
الذهب عيار 12 122.33 ريال
اسعار أوقية الذهب 7,609 ريال
اسعار جنيه الذهب 1,713 ريال
اسعار كيلو الذهب 244,661 ريال