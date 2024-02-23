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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224.23 ريال

اسعار الذهب
الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 23 فبراير، حيث شهدت استقرارًا في تعاملات اليوم الجمعة.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.62 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.23 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.04 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.47 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 122.31 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة 

الذهب عيار  24           244.62 ريال  
الذهب عيار 22            224.23 ريال
الذهب عيار  21           214.04 ريال
الذهب عيار  18           183.47 ريال        
الذهب عيار  14           142.69 ريال
الذهب عيار 12            122.31 ريال
اسعار أوقية الذهب       7,608 ريال
اسعار جنيه الذهب       1,712 ريال
اسعار كيلو الذهب       244,616 ريال 



أسعار الذهب أمس في المملكة 

الذهب عيار  24           244.66 ريال  
الذهب عيار 22            224.27 ريال
الذهب عيار  21           214.08 ريال
الذهب عيار  18           183.50 ريال        
الذهب عيار  14           142.72 ريال
الذهب عيار 12            122.33 ريال
اسعار أوقية الذهب       7,609 ريال
اسعار جنيه الذهب       1,713 ريال
اسعار كيلو الذهب       244,661 ريال  

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