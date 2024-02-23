أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224.23 ريال

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 23 فبراير، حيث شهدت استقرارًا في تعاملات اليوم الجمعة.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21 اليوم



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 نحو 244.62 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.23 ريالًا.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.04 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.47 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 122.31 ريال.الذهب عيار 24 244.62 ريالالذهب عيار 22 224.23 ريالالذهب عيار 21 214.04 ريالالذهب عيار 18 183.47 ريالالذهب عيار 14 142.69 ريالالذهب عيار 12 122.31 ريالاسعار أوقية الذهب 7,608 ريالاسعار جنيه الذهب 1,712 ريالاسعار كيلو الذهب 244,616 ريالالذهب عيار 24 244.66 ريالالذهب عيار 22 224.27 ريالالذهب عيار 21 214.08 ريالالذهب عيار 18 183.50 ريالالذهب عيار 14 142.72 ريالالذهب عيار 12 122.33 ريالاسعار أوقية الذهب 7,609 ريالاسعار جنيه الذهب 1,713 ريالاسعار كيلو الذهب 244,661 ريال