الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 26 فبراير.. عيار 24 يُسجل 244 ريالًا

اسعار الذهب
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 26 من فبراير، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.47 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.10 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.92 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.36 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.61 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة 

الذهب عيار  24           244.47 ريال  
الذهب عيار 22            224.10 ريال
الذهب عيار  21           213.92 ريال
الذهب عيار  18           183.36 ريال        
الذهب عيار  14           142.61 ريال
الذهب عيار 12            122.24 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,603 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,711 ريال
أسعار كيلو الذهب        244,473 ريال    

أسعار الذهب أمس في المملكة 

الذهب عيار  24           244.47 ريال  
الذهب عيار 22            224.10 ريال
الذهب عيار  21           213.92 ريال
الذهب عيار  18           183.36 ريال        
الذهب عيار  14           142.61 ريال
الذهب عيار 12            122.24 ريال
أسعار أوقية الذهب       7,603 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,711 ريال
أسعار كيلو الذهب       244,473 ريال 

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً

مصرف الراجحي يُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين لهذه الفترة

بشرى سارة من وزير الطاقة بخصوص احتياطيات الغاز

إطلاق "صندوق تراحم الوقفي" للاستثمار التنموي

تعريفة جديدة للكهرباء تتعلق بالاستهلاك الكثيف.. كيف تستفيد منها؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 10:42 ص الأحد، 25 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً

اسعار الذهب 4:36 م الجمعة، 23 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224.23 ريال

اسعار الذهب 4 10:29 ص الخميس، 22 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 فبراير.. عيار 22 يُسجل 224 ريالاً

رابت - الراتب - ريال - 2:32 ص الخميس، 22 فبراير 2024

تصدرت دول الخليج.. زيادة رواتب موظفي 77% من الشركات بالمملكة