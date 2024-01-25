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صعود أسعار النفط .. و"برنت" يتجاوز الـ "80" دولارا

انخفاض أسعار النفط
النفط
أ أ
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صعدت أسعار النفط مع تداول خام برنت فوق 80 دولاراً للبرميل؛ بسبب المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية والأنباء عن حزمة تحفيز اقتصادي صينية.

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أحدث سعر لخام برنت:



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.6 % لتسجل عند التسوية 80.04 دولار، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 1.0 % إلى 75.09 دولار للبرميل.

ارتفع عقد أقرب استحقاق لشهر مارس لخام برنت بمقدار 40 سنتاً ليصل إلى 79.95 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أيضاً ليصل إلى 74.94 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق،  قال محافظ البنك المركزي الصيني "بان قونغ شينغ"، إنه سيصدر قراراً بخفض الحد الأدنى للاحتياطيات النقدية في البنوك اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل، وهو أول خفض من نوعه هذا العام مع تعزيز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

مخزونات الخام الأمريكي:


وكانت مصادر في السوق نقلت عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير.

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 7.2 مليون برميل؛ ما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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