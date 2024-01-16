3 أسباب لـ ارتفاع أسعار النفط.. تعرف عليها

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ارتفعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر بعد هجمات شنتها حركة الحوثي اليمنية في المنطقة. اضافة اعلان





ارتفاع عقود خام برنت



اضطرابات في الشرق الأوسط



تحويل الناقلات لمسارها



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو نحو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش. وأغلق الخام منخفضًا 14 سنتًا يوم الاثنين.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو 0.2% إلى 72.52 دولارًا للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.وقال مسؤول من مليشيا الحوثي اليمنية يوم الاثنين إن الحركة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيدًا عن جنوب البحر الأحمر يوم الاثنين بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقًا لمحللين.