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أسعار النفط ترتفع مع استمرار توتر الشحن عبر البحر الأحمر

أسعار البترول
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.اضافة اعلان

ارتفاع خام برنت

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 26 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 76.11 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 70.64 دولار.

توتر الشحن في البحر الأحمر ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الاثنين.
وصدت طائرات هليكوبتر أمريكية يوم الأحد هجومًا شنته قوات للحوثيين على سفينة حاويات تديرها شركة الشحن الدنمركية ميرسك في البحر الأحمر.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن سفينة حربية إيرانية دخلت البحر الأحمر يوم الاثنين.
وقالت ميرسك ومنافستها الألمانية هاباج لويد إن سفن الحاويات التابعة لهما ستواصل تجنب طريق البحر الأحمر الذي يتيح الوصول إلى قناة السويس.
وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط.

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