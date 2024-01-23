خام النفط الأمريكي ينخفض ويسجل 74.37 دولارا للبرميل

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سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 74.37 دولارا للبرميل ، اليوم الثلاثاء، بالمقارنة بأسعار أمس عند التسوية والتي بلغت 75.19 دولار، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت لتبلغ 80.06 دولار للبرميل. اضافة اعلان





هل يؤثر انقطاع الإمدادات على سعر برميل النفط ؟



وقال جون كيلدوف، الشريك لدى “شركة أجين كابيتال”: “ظهرت مخاوف مؤخرا في السوق إزاء انقطاع كبير في الإمدادات”، في إشارة إلى الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة الذي أدى إلى تعطيل بعض العمليات بمحطة نوفاتك.







من جهته، أفاد فيل فلين، المحلل الاقتصادي ، أن موجة الطقس القارس في الولايات المتحدة تحد من إنتاج النفط الخام في نورث داكوتا وتقلص الإنتاج في ولايات أخرى.



وأضاف فلين أن أسواق الأسهم تواصل مكاسبها، مشيرا إلى زيادة الطلب في الأشهر المقبل.





وفي سياق متصل، أعلنت هيئة خطوط الأنابيب في “نورث داكوتا” إن أكثر من 20 بالمئة من الإنتاج في ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط لا يزال متوقفا أمس الاثنين بعد أن انخفض إلى النصف الأسبوع الماضي بسبب الطقس القارس ومعوقات التشغيل.