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ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية على نفط فنزويلا

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وقلصت قليلاً من خسائر الجلسة السابقة.
جاء ذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا في وقت أشار فيه الاتحاد الأوروبي إلى عقوبات جديدة على إيران.اضافة اعلان

تحرك أسعار النفط

وبحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 87.39 دولار للبرميل.
فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتين إلى 82.71 دولار للبرميل.
وهوى الخامان القياسيان بـ3% خلال الجلسة السابقة وسط مخاوف تتعلق بالطلب.

فرض عقوبات أمريكية على نفط فنزويلا

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تجدد ترخيصًا ينتهي أجله يوم الخميس ويخفف على نطاق واسع من وطأة العقوبات النفطية على فنزويلا، لتتحرك بذلك لإعادة فرض تدابير عقابية بعدما أخفق الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بتعهداته الانتخابية.
وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "المخاطر المستمرة على الإمدادات من شأنها أن تساعد في دعم أسواق السلع الأولية، على الرغم من انحسار التوترات في الشرق الأوسط".
ووفقًا لإيه.إن.زد فقد صدّرت فنزويلا 600 ألف برميل يوميًا في الربع الأول، توجهت 165 ألف برميل منها يوميًا إلى الولايات المتحدة. وأوضحت أنه بالنظر إلى أن الكميات متواضعة فمن المرجح أن يكون التأثير "صغيرًا".

الصراع في الشرق الأوسط

ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الكيفية التي قد ترد بها دولة الاحتلال على إيران بعد الهجوم الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة عليها.
وفي مسعى لمنع نشوب صراع أوسع، قرر قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء تشديد العقوبات على إيران.
ووفقًا لتقديرات جيه.بي مورجان، بلغ متوسط استهلاك النفط العالمي منذ بداية إبريل وحتى الآن 101 مليون برميل يوميًا بما يقل بمئتي ألف برميل يوميًا عن توقعاته الخاصة.

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