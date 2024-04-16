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أسعار النفط ترتفع وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء المبكرة، وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال قال إن بلاده سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بصواريخ وطائرات مسيرة، وسط دعوات لضبط النفس من الحلفاء.اضافة اعلان

تحرك أسعار النفط

بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 58 سنتًا، أو 0.64 بالمئة، إلى 90.68 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 58 سنتًا، أو 0.68 بالمئة، إلى 85.99 دولار للبرميل.

التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط

وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الاثنين على انخفاض بعدما تبين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع كان أقل ضررًا من المتوقع، وهو ما هدّأ في البداية المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.
ولم يتسبب الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، إلا في أضرار بسيطة، إذ أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الصهيوني الصواريخ.
لكن مصدرًا حكوميًا قال إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استدعى الاثنين مجلس وزراء الحرب للانعقاد للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لبحث كيفية الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل.
وأثار ذلك مخاوف في السوق من أن تؤثر الإجراءات الانتقامية على إمدادات النفط.
وتنتج إيران أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام وهي منتج رئيس بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وارتفع الخامان القياسيان الجمعة مع توقع الهجوم الانتقامي الإيراني، وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

تباطؤ النمو في الصين

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من المتوقع أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية المقرر صدورها الثلاثاء تباطؤ النمو إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
ومن شأن ذلك أن يواصل الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي التي يمكن أن تعزز أسعار النفط.

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توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

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