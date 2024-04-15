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انخفاض أسعار النفط وسط تراجع علاوة المخاطر بعد الهجوم الإيراني

أسعار النفط
انخفاض طفيف لأسعار النفط
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انخفضت أسعار النفط بنحو نقطة مئوية يوم الاثنين إثر تراجع مخاوف السوق من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا بعد الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع على دولة الاحتلال.اضافة اعلان

انخفاض العقود الآجلة للنفط

وبحلول الساعة 0933 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 99 سنتًا أو 1.0 بالمئة تقريبًا إلى 89.46 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1.05 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 84.61 دولار للبرميل.
وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

تأثير طفيف للهجوم الإيراني على أسعار النفط

وشمل الهجوم أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة وكان الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عامًا. وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يُقوّض حركة النفط عبر الشرق الأوسط.
لكن الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على هجوم جوي استهدف قنصليتها في دمشق، أسفر عن أضرار طفيفة فحسب بعدما أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي لدولة الاحتلال معظم الصواريخ.
وتنتج إيران أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام وتعتبر من المنتجين الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وحتى الآن، لم يكن للصراع بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.

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