الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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نمو بقيمة 6.36 مليارات ريال

بنهاية 9 أشهر .. سوق الأسهم يُنهى تعاملاته بتداولات 974 مليار ريال

سوق الاسهم
سوق الأسهم السعودية
أ أ
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 بلغت القيمة الإجمالية المتداولة لأسهم السوق السعودي الرئيس "تاسي" مع نهاية 9 أشهر الأولى لعام 2023م، قرابة 974.20 مليار ريال، بإجمالي عدد أسهم متداولة 67.19 مليار سهم، وبعدد 67.50 مليون صفقة منفذة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11,055.96 نقطة.اضافة اعلان

عدد المستثمرين الأفراد


 وبلغ عدد المستثمرين الأفراد (ذكورًا وإناثًا) بنهاية الربع الثالث 2023م المودعة شهاداتهم؛ 6,054,080 مستثمرًا، فيما بلغ عدد المستثمرين من المؤسسات 13,205 مؤسسات، بالمقابل بلغ عدد المحافظ الاستثمارية المفتوحة (للأفراد) 11,434,692 محفظة، وللمؤسسات 48,884 محفظة.

الأسهم الأكثر نشاطا


 وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأمريكانا، والاتصالات السعودية، والإنماء، الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات مع نهاية 9 أشهر، فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا من حيث عدد الأسهم، فيما حلت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، والاتصالات السعودية، الأكثر نشاطًا من حيث قيمة الأسهم المتداولة.

 فيما أنهت السوق الموازية "نمو" تعاملاتها بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة تداولات بلغت إجماليها 6.36 مليارات ريال، وبعدد أسهم متداولة بلغت 411.8 مليون سهم، وبعدد 488.18 ألف صفقة منفذة، ليغلق المؤشر عند مستوى 22,690.31 نقطة.

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