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بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

أسعار الأسهم
مؤشر سوق الأسهم السعودية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 59.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11872.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وأوضحت النشرة الاقتصادية اليومية لسوق الأسهم السعودية "تداول"، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا 


وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.41%.

السوق الموازي نمو


فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 131.73 نقطة ليقفل عند مستوى 24022.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.


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