سوق الأسهم يرتفع 20.18 نقطة.. بعد ارتفاع أسعار 108 شركة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 20.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11100.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال. اضافة اعلان





ارتفاع أسهم 108 شركة



شركات الآمار وسلامة الأكثر انخفاضا



أرامكو والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة



وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات وفرة، وسليمان الحبيب، وأسمنت اليمامة، والمواساة، ودله الصحية الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات الآمار، وسلامة، وتكافل الراجحي، والعبداللطيف، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.36% و3.90%.فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبن داود، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية.كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، وسليمان الحبيب، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 371.89 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 47.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.