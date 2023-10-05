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بعد موجة بيع .. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

WhatsApp Image 2023-10-05 at 12.29.41 AM
الأسهم الأمريكية
أ أ
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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع بعد يوم من موجة بيع، إذ أظهرت أحدث بيانات اقتصادية أن عدد فرص العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في سبتمبر .اضافة اعلان

السلع الفاخرة:


وقادت السلع الفاخرة والكمالية قطاعات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى الصعود، تلاها قطاع التكنولوجيا في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستويات سجلتها في 16 عاما.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.17 نقطة أو 0.81 بالمئة ليغلق عند 4263.62 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 172.95 نقطة أو 1.32 بالمئة إلى 13236.01 نقطة.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 116.86 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 33119.24 نقطة.

معدل التضخم السنوي:



وارتفع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.2 في المائة خلال يوليو الماضي، مقابل 3 في المائة في يونيو.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3 في المائة، مقابل 3 في المائة في شهر يونيو.

وذكرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي   أن التضخم السنوي في يوليو لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) البالغ 2 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أنه على أساس شهري وبعد استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة في يوليو، دون تغيير عن مستواه في الشهر السابق عليه (يونيو). 

وكان معدل التضخم السنوي في أمريكا بلغ 4 في المائة في مايو، وسجل 4.9 في المائة في أبريل.

يذكر أن الفيدرالي الأمريكي رفع في نهاية يوليو الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في محاولة لكبح التضخم.

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