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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع أسعار النفط بفعل قوة الدولار وجني الأرباح

تراجع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
أ أ
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وذلك بفعل ارتفاع الدولار، وجني المتعاملين أرباحًا من مكاسب الربع السابق الكبيرة.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 34 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 90.37 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 88.53 دولار للبرميل.
وقال محللون إن بعض المتعاملين جنوا أرباحًا بعد ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 30 بالمئة ووصولها إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر خلال الربع الثالث من العام.

ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة

وارتفع الدولار يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية، وتوقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.
وينتظر المستثمرون في آسيا أيضًا أحدث قرارات وتوجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيس ثابتًا عند 4.10 بالمئة يوم الثلاثاء، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، لكن رفعًا آخر للفائدة مطروح بحلول نهاية العام في ظل ارتفاع التضخم عن المعدل المستهدف.
ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.

انكماش منطقة اليورو

وفي أوروبا، أظهرت بيانات التصنيع أن منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا ظلت غارقة في انكماش في سبتمبر. ولكن على الجانب المشرق، أظهر مسح رسمي للصناعات التحويلية بالصين توسع النشاط للمرة الأولى منذ ستة أشهر.
وأعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب النفط الخام من العراق الذي تم وقفه منذ حوالي ستة أشهر، مما سيؤدي لضخ المزيد من الخام إلى السوق.
ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأربعاء لكن من المستبعد أن يعدل سياسته الحالية لإنتاج النفط.
وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر أيلول رغم تخفيضات المملكة العربية السعودية.

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