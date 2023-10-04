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ما هي حسابات التداول الإسلامية ؟
الإسلام لا يعارض الربح في المعاملات والأنشطة الاقتصادية والمالية لكن الخط الأحمر للإسلام هو الربا والاحتكار والقمار. من أجل تمكين المسلمين من التداول في سوق الفوركس قدمت شركات التداول نوعا خاصا من حسابات التداول الإسلامي. يتم تنظيم حسابات الفوركس الإسلامية حسابات فوركس غير ربوية (فوركس بدون فوائد). ولكن ما هو التداول الإسلامي؟ وكيف يمكن فتح حساب التداول الإسلامي؟ وما هي طريقة إختيار أفضل شركات التداول الإسلامي؟ يمكنك معرفة الإجابة في هذه المقالة.
كيف يعمل التداول الإسلامي؟
التداول الإسلامي هو التداول وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية للسماح للمستثمرين المسلمين بممارسة التداول. لذلك يعتمد التداول الإسلامي على حظر أي شكل من أشكال الربا والفوائد على القروض. يتعلق هذا بشكل خاص بشكل مباشر بتأثير الرافعة المالية الذي يعادل القرض المتعاقد عليه مع الوسيط.
لا يرتبط المتداولون بسوق الفوركس إلا من خلال شركات التداول الذين يطبقون الفائدة على المراكز التي تظل مفتوحة لأكثر من 24 ساعة. وبالتالي فإن التداول الإسلامي ينطوي على استخدام حساب تداول إسلامي وتجنب أن يتم فرض هذه الفائدة أو دفعها للمتداولين. وهذا ما توفره أفضل شركات التداول الإسلامية التي تضمن التداول في سوق تكون معاملاته عادلة لأطراف التداول.
فتح حساب تداول مع شركة تداول إسلامي
حساب التداول الإسلامي يختلف عن حساب التداول التقليدي بعدم وجود رسوم مقايضة أو عمولات معاملات. حسابات التداول الإسلامية تختلف من وسيط لآخر ورسوم الخدمات المالية لهذه الحسابات تختلف باختلاف الوسطاء وهذه الرسوم ليست ربوية أو حرام أيضا.
لكي يعتبر التداول حلال من المهم أيضا اختيار وسيط تنظمه هيئة رسمية لضمان التزام الوسيط بقواعد الشفافية وأن حساباته الإسلامية حلال. مثل فتح حساب تداول عادي في الواقع يكفي إعطاء جميع المعلومات الشخصية اللازمة عبر نموذج التسجيل وبالطبع إجراء أول إيداع على منصة تداول معينة. من المهم التحقق من أن الحساب الذي تريد الاشتراك فيه معترف به بالكامل على أنه إسلامي والضروري الاتصال بخدمة العملاء في حالة الشك. كما يجب التأكد من أن جميع العروض التي يقدمها الوسيط الموثوق به تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
إختيار افضل شركات التداول الإسلامية
لممارسة التداول الإسلامي يجب عليك بعناية اختيار الوسيط الذي يقدم حسابا إسلاميا أو حلالا للسماح لك بالتداول مع احترام قواعد الإسلام. يجب أيضا مراعاة ما يلي:
عدم وجود فائدة مفروضة على المعاملات: من قواعد التداول الإسلامي أنه يجب على الوسيط عدم تطبيق أي فائدة سواء لصالح أو ضد المتداول. الفائدة محرمة تماما بموجب الإسلام لكن فروق الأسعار حلال لأنها مكافأة مقابل خدمة وساطة.
عدم وجود فائدة على الرافعة المالية: بنفس الطريقة يجب على الوسيط عدم فرض فائدة على الرافعة المالية المقترحة.
عدم وجود فائدة مقايضة: يجب على الوسيط عدم فرض رسوم مقايضة على المراكز التي تظل مفتوحة لأكثر من 24 ساعة. هذا هو السبب في أن الحسابات الإسلامية غالبا ما يشار إليها على أنها حسابات خالية من الفوائد.
التنفيذ الفوري للأوامر: التداول الإسلامي عبر الإنترنت يتطلب تنفيذ المعاملات على الفور.
الأدوات المالية الحلال: الأدوات المالية يجب أن تتوافق مع أحكام الإسلام.
نصائح لإختيار افضل شركات التداول الإسلامية
لكي يكون التداول الإسلامي آمنا قدر الإمكان نوصيك بالاهتمام بما يلي.
اختر وسيطا حسن السمعة: عدد غير قليل من الشركات يدعون أنهم يقدمون خدمات التداول الإسلامي يجب عليك اختيار شركات تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
احترام مبادئ الشريعة: كمسلم إذا انحرفت عن مبادئ الشريعة فأنت تنتهك مبادئ الإسلام لذا تأكد من إختيار شركة تداول تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية.
اختر شركة تداول موثوقة ومنظمة: لضمان أمان أموالك اختار وسيط تنظمه سلطة تنظيمية رسمية.
حماية جيدة للأموال: يجب على الوسيط أيضا تقديم فصل بين أموال عملائه على حساب وبنك مختلف عن حسابه مما سيحمي رأس مالك في حالة إفلاس الوسيط.
الحماية ضد الأرصدة السلبية: بنفس الطريقة يطبق الوسطاء الأكثر أمانا في السوق الحماية ضد الأرصدة السلبية عن طريق قطع مراكز تلقائيا عندما لا يكون نداء الهامش كافيا في حسابك.
أدوات تحليلية تقلل من المخاطر قدر الإمكان.
مميزات شركات التداول الإسلامية
عدم وجود مقايضة
عدم وجود عمولة على الفائدة
تقاسم المخاطر مع الوسيط
تداول دون المساس بقناعتك الدينية
فوائد التبييت في شركات التداول الإسلامية
تقدم افضل شركات التداول الإسلامية الحسابات الخالية من فوائد التبييت والتي لا يسمح فيها للوسيط بتلقي أو دفع أرباح من نوع المقايضة لذلك لا تتضمن هذه الحسابات أرباحا مضاعفة. على النقيض من ذلك يمكن للمتداولين المسلمين الوصول بسهولة إلى سوق الفوركس وبدء صفقات مربحة ومشروعة باستخدام هذه الحسابات.
جاءت حسابات التداول الإسلامية لتجنب مشكلة حسابات التداول العادية عندما يتم فرض العمولة التي تنشأ عندما يتم تحويل المعاملات إلى اليوم التالي ويتم حسابها على أساس الفرق في أسعار الفائدة للدول التي يتم تضمين عملاتها في زوج المعاملات العاملة.
الرافعة المالية في شركات التداول الإسلامية
نظرا لأن الرافعة المالية تخضع بانتظام للفائدة فهي بحكم تعريفها لا تتماشى مع التداول الإسلامي. ومع ذلك يمكن اعتبارها متوافقة مع الشريعة الإسلامية طالما أنه يحترم مبدأ حظر ممارسة الربا أو الفائدة. يمكن اعتبار الرافعة المالية حلالا إذا كان الوسيط الذي يقدمها لا يتقاضى فائدة. ومع ذلك فيما يتعلق بالرافعة المالية وحتى لا تكون حراما يجب احترام بعض القواعد:
يجب على الوسيط عدم فرض أي فائدة على استخدام الرافعة المالية.
يجب على الوسيط عدم فرض رسوم مقايضة على الصفقات ذات الرافعة المالية لمركز محتفظ به لأكثر من يوم واحد.
لا ينبغي استخدام الرافعة المالية لأغراض المضاربة.
عدم الإفراط في استخدام الرافعة المالية.
لا ينبغي استخدام الرافعة المالية لتداول الأصول المحرمة مثل السندات أو العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات أو السندات أو أسهم الشركات التي تمارس الأنشطة المحرمة.
الأسئلة الشائعة
ما هي رسوم شركات التداول الإسلامية؟ الحساب الإسلامي هو قبل كل شيء حساب خال من الفوائد وخالي من العمولات لكن بالطبع هناك رسوم إدارية ثابتة وتحصل شركات التداول الإسلامية على سبريد ثابت على كل معاملة. ونظرا لأن هذا السبريد ليس فائدة ولكنه تكلفة يتم تحصيلها مقابل الخدمة فإنه يعتبر حلالا.
كيف يعمل حسابا التداول الإسلامي؟ السمة المميزة للتداول الإسلامي هي أنه على عكس جميع حسابات التداول التقليدية الأخرى لا يعطي فائدة على المقايضات.
ما الذي يمكنني تداوله باستخدام حساب إسلامي؟ طالما يتم احترام المحظورات الأساسية على الربا والممارسات الأخرى يمكن للحسابات الإسلامية التداول في جميع أدوات التداول المتاحة حسب طبيعتها الحلال أو الحرام.
الخلاصة
بعد ظهور حسابات الفوركس الإسلامية (الخالية من الفوائد) تم رفع الحظر المفروض على أنشطة الفوركس في العديد من البلاد الإسلامية. ولكن في الوقت نفسه تم تقدير فوائد حسابات الفوركس الإسلامية من قبل المتداولين في جميع أنحاء العالم و استخدامها بانتظام أنشطتهم التجارية. اليوم مع أفضل شركات التداول الإسلامية سوف تجد خدمات وساطة ومنصة تداول وخدمة عملاء عالية الجودة لحسابك الإسلامي. يمكنك مع موقع ارينسن العثور على وسيط فوركس توفر حسابات اسلامية (خالية من فوائد التبييت).