أسعار النفط ترتفع مع تقليص الإمدادات

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+. اضافة اعلان





أسعار خام برنت



مجموعة أوبك+



الإمدادات الأمريكية



قوة الدولار



وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 89.34 دولار للبرميل.ومن المتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع يوم الأربعاء، بعد أن مددت المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.وأظهر مسح أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن ترفع المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى آسيا، وذلك للشهر الخامس على التوالي.ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا لن تحدد إطارا زمنيًا لحظر تصدير الوقود الذي فرضته الشهر الماضي، والذي سيظل قائمًا طالما كان ضروريًا لتحقيق الاستقرار في الأسعار ومعالجة النقص في السوق المحلية.وفيما يتعلق بالإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات الخام نحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وذلك وفقًا لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن المخزونات يوم الأربعاء. ويشير متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم إلى تراجع مخزونات الخام نحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.وتعرضت الأسعار لضغوط في الأيام الماضية بفعل قوة الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة يوم الثلاثاء بعد أن أشارت بيانات عن فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى استمرار قوة سوق العمل مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب عليه.