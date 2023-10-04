الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار النفط ترتفع مع تقليص الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 89.34 دولار للبرميل.

مجموعة أوبك+

ومن المتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع يوم الأربعاء، بعد أن مددت المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.
وأظهر مسح أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن ترفع المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى آسيا، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا لن تحدد إطارا زمنيًا لحظر تصدير الوقود الذي فرضته الشهر الماضي، والذي سيظل قائمًا طالما كان ضروريًا لتحقيق الاستقرار في الأسعار ومعالجة النقص في السوق المحلية.

الإمدادات الأمريكية

وفيما يتعلق بالإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات الخام نحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وذلك وفقًا لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن المخزونات يوم الأربعاء. ويشير متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم إلى تراجع مخزونات الخام نحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.

قوة الدولار

وتعرضت الأسعار لضغوط في الأيام الماضية بفعل قوة الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة يوم الثلاثاء بعد أن أشارت بيانات عن فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى استمرار قوة سوق العمل مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب عليه.

اقرأ أيضا

حسابات التداول الإسلامية
2:11 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

ما هي حسابات التداول الإسلامية ؟

تراجع أسعار النفط
1:47 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أمين "أوبك" يحذر من خطر على النمو الاقتصادي العالمي.. لهذا السبب

نقاط بيع - ماكينة - نقود
6:39 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

191 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع

شركة تطوير البلد
5:54 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

صندوق الاستثمارات: تأسيس "شركة تطوير البلد" لتطوير جدة التاريخية

اقرأ أيضا

تراجع أسعار 143 شركة.. ومؤشر السوق يغلق على 10952 نقطة

"البرني".. "جوهرة العلا" التي تزود المملكة بأجود التمور

تدشين أول منشأة لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله

المملكة تسجل 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

تراجع العملات مقابل الريال.. واليورو يُسجل 3.93 ريالًا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تراجع أسعار النفط 5:28 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تراجع أسعار النفط بفعل قوة الدولار وجني الأرباح

أسعار النفط 3 10:24 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

بفضل إجراءات صينية.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 10 أشهر

أسعار النفط 6:52 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

شح المعروض يرفع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 92 دولارًا للبرميل

أسعار النفط 4:42 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر

اقرأ أيضا

اسعار الذهب
10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يًسجل أقل من 195 ريالاً

ريالات سعودية
6:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تماشيًا مع برامج الرؤية.. 23 % زيادة في الإنفاق بميزانية المملكة

تراجع أسعار النفط
5:28 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تراجع أسعار النفط بفعل قوة الدولار وجني الأرباح

WhatsApp Image 2023-10-03 at 1.10.50 AM
1:13 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

163 مليار دولار إيرادات أكبر 10 شركات ملابس عالمية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ميتا تخطط لفرض رسوم شهرية على استخدام فيسبوك وإنستجرام
5:19 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

على خُطى "إكس".. فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهري في أوروبا

عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي - كيفن مكارثي
4:49 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أول تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول

النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لـمجلس النواب الأمريكي
4:20 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لـمجلس النواب الأمريكي

أندرويد 14
3:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل ستصدر "جوجل" اليوم نظام التشغيل الأحدث "أندرويد 14"؟

Capto_Capture 2023-10-04_12-44-06_AM
12:47 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

والد الشاب المقتول بجدة فاجأ الجميع بهذا القرار قبل تنفيذ القصاص

مواقيت الصلاة
12:14 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

الأربعاء 19 ربيع الأول.. 13 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب بحائل