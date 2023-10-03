أمريكا .. ترقب لقرار محتمل بشأن الفائدة واستقرار سوق الأسهم

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي مستقرا تقريبا مع انخفاض حاد لأسهم شركات المرافق، في حين ارتفع المؤشر ناسداك مع تقييم المستثمرين لاحتمال أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. اضافة اعلان





بيانات أولية:



تثبيت أسعار الفائدة:



بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي:



كبار الاقتصاديين:



وكشفت بيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.49 نقطة أو 0.01 بالمئة ليغلق عند 4288.54 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 88.45 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 13307.77 نقطة.يأتي ذلك فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 74.08 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 33433.42 نقطة.في وقت سابق، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الذي كانت تنتظره الأسواق، ملمحا إلى مزيد من التشديد خلال الفترة المقبلة.وقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5 % كما هي عند أعلى مستوى في 22 عاما، مؤكدا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويلوقال الفيدرالي إن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.وسبق أن توقع تقرير بلومبرج، أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يترك المجال مفتوحًا أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل.توقع التقرير أن تبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرشحة على أسعار الفائدة في اجتماعها الحالي عند أعلى مستوياتها خلال 22 سنة، في نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5%.ويصدر قرار سعر الفائدة الأمريكية وتوقعات اللجنة عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن، وبتوقيت القاهرة عند الساعة التاسعة على أن يعقد رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا بعدها بـ30 دقيقة.وخلص استطلاع رأي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، شارك فيه مجموعة من كبار الاقتصاديين الأكاديميين، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يتحدى توقعات المستثمرين ويرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى على الأقل.