الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا .. ترقب لقرار محتمل بشأن الفائدة واستقرار سوق الأسهم

الدولار
الدولار الأمريكي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي مستقرا تقريبا  مع انخفاض حاد لأسهم شركات المرافق، في حين ارتفع المؤشر ناسداك مع تقييم المستثمرين لاحتمال أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.اضافة اعلان

بيانات أولية:


وكشفت بيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.49 نقطة أو 0.01 بالمئة ليغلق عند 4288.54 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 88.45 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 13307.77 نقطة.

يأتي ذلك فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 74.08 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 33433.42 نقطة.

تثبيت أسعار الفائدة:


في وقت سابق، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الذي كانت تنتظره الأسواق، ملمحا إلى مزيد من التشديد خلال الفترة المقبلة.

وقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5 % كما هي عند أعلى مستوى في 22 عاما، مؤكدا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل

وقال الفيدرالي إن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي:



وسبق أن توقع تقرير بلومبرج، أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يترك المجال مفتوحًا أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل.

توقع التقرير أن تبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرشحة على أسعار الفائدة في اجتماعها الحالي عند أعلى مستوياتها خلال 22 سنة، في نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5%.

ويصدر قرار سعر الفائدة الأمريكية وتوقعات اللجنة عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن، وبتوقيت القاهرة عند الساعة التاسعة على أن يعقد رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا بعدها بـ30 دقيقة.

كبار الاقتصاديين:


وخلص استطلاع رأي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، شارك فيه مجموعة من كبار الاقتصاديين الأكاديميين، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يتحدى توقعات المستثمرين ويرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى على الأقل.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-03 at 1.10.50 AM
1:13 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

163 مليار دولار إيرادات أكبر 10 شركات ملابس عالمية

سفينة
7:43 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تصدير أول شحنة من منتجات مصانع جازان لأمريكا

اسعار الاسهم
4:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 34.23 نقطة

منصات
4:45 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

كيف تبني شركتك بدون خبرة؟.. 10 منصات لمساعدتك

اقرأ أيضا

ارتفع 31.6%.. التمويل العقاري السكني للأفراد 7.14 مليار ريال في شهر

بسبب تخفيضات المملكة وروسيا و"أوبك".. ارتفاع أسعار النفط 30% (تقرير)

المالية تتوقع ارتفاع الاحتياطيات الحكومية بالمملكة بنسبة 24 % إلى 395 مليار ريال

"مزاد تمور العُلا" يحقق مبيعات تجاوزت الـ 6 ملايين ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً 15.79 نقطة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 3 9:52 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

أسعار النفط تتجه نحو مكسب أسبوعي 2%

أسعار النفط 2 5:04 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط.. خام "برنت" يسجل 96.71 دولار للبرميل

أسعار البترول 6:51 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أسعار النفط ترتفع مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط 6:44 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

انخفاض أسعار النفط لهذا السبب و"برنت" يسجل 93 دولارًا للبرميل

اقرأ أيضا

مشروع سدرة
10:40 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

"روشن" تدشن مبيعات المجموعة الثالثة من مشروع "سدرة"

اسعار العملات1
10:22 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

أسعار العملات في مقابل الريال.. الإسترليني يسجل 4.57 ريال

سوق السمك
9:33 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

تراجعت بنسبة 30%.. أسعار الأسماك في أسواق الشرقية

أسعار النفط 2
12:38 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط عالميا في ختام تعاملات الأسبوع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإسعاف الجوي
12:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

حالات حرجة.. انقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص

مواقيت الصلاة
12:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الثلاثاء 18 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

خادم الحرمين وولي العهد
12:00 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يدينان في برقية للرئيس التركي هجوم أنقرة الإرهابي

فيروس- الهند
11:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تحرك احترازي عاجل من "الصحة" لمواجهة فيروس نيباه

والد الطالب ضحية الدهس
10:19 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

والد الطفل ضحية الدهس بالدمام يروي تفاصيل صادمة عن الحادث

فأر
9:08 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

رعب بـ 3 دول.. الأفاعي والجرذان وبق الفراش تلاحق السكان في المنازل والمتاجر