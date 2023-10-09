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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد التراجع .. "برنت" يقفز إلى 87 دولارا للبرميل

النفط
النفط
أ أ
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين مرة واحدة ليصل إلى 86.58 دولارا للبرميل.

أسعار النفط

وكبدت أسعار النفط الأسبوع الماضي أكبر خسائر منذ مارس الماضي، وذلك بعد أن أجج رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.اضافة اعلان

وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط.

الاقتصاد الأمريكي

وقال محللون إن الاقتصاد الأميركي القوي يمكن أن يعزز المعنويات بشأن الطلب على النفط على المدى القريب، لكن على العكس من ذلك، أدت الإحصاءات إلى ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

وعادة ما يعود قوة الدولار الأميركي بالسلب على الطلب على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.

الأداء الأسبوعي

على مدار الأسبوع، سجل برنت انخفاضا بنحو 11 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8 بالمئة، بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من المملكة وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

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