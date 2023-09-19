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أسعار النفط ترتفع بسبب المخاوف من شح المعروض

أسعار البترول
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي.
إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدًا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من المملكة وروسيا.اضافة اعلان

خام برنت يسجل 94.70 دولار للبرميل

وبحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتًا بما يعادل واحدًا بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته يوم الاثنين.
في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 27 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 94.70 دولار للبرميل.
وارتفعت الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية.
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.
وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2023. وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

تخفيضات إنتاج النفط

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت المملكة وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام.
وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الاثنين، عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط: إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.
وحذر أيضًا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

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