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شح المعروض يرفع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 92 دولارًا للبرميل

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها قليلاً في الجلسة السابقة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.اضافة اعلان

خام برنت يسجل 92 دولارًا للبرميل
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا إلى 92.05 دولار للبرميل في الساعة 12:02 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا إلى 88.71 دولار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء "إن تمديد المملكة العربية السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصًا كبيرًا خلال الربع الرابع"، بينما تمسكت إلى حد بعيد بتقديرات نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط
كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.
وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر يوم الأربعاء قبل أن تظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب.

ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة

ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون.
وارتفعت مخزونات الوقود أيضًا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة باعتبارها تأكيدًا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.
وارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.

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