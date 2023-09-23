تباين أسعار عقود النفط عند تسوية تعاملات الجمعة

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تباينت أسعار عقود النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مع استيعاب المستثمرين قرار روسيا بحظر صادرات البنزين والديزل بشكل مؤقت إلى خارج دائرة الدول السوفييتية الأربع السابقة. اضافة اعلان





العقود الآجلة

تراجع إنتاج النفط



وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر عند 93.27 دولار للبرميل، لكن العقد حقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%.بينما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.45% أو 40 سنتًا، ليسجل 90.03 دولار للبرميل، ليقلص خسائره المحققة خلال الأسبوع، وينهي التعاملات دون تغيير.وتوقعت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا تراجع إنتاج النفط خلال العامين الحالي والقادم إلى 527 مليون طن و523 مليون طن على التوالي، على أن يعود للزيادة مرة أخرى خلال عامي 2025 ليصل الإنتاج إلى 530 مليون طن.وتوقع مصرف "جيه بي مورجان" في مذكرة صدرت اليوم، أن تشهد أسواق الطاقة العديد من الأزمات خلال العقد الجاري، إثر التراجع المحتمل لتدفق الاستثمارات إلى السوق نتيجة بقاء ارتفاع معدلات الفائدة لمدة طويلة.