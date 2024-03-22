بعد ارتفاعات أمس.. انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها

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بعد أن شهدت أمس ارتفاعًا لأعلى مستوى على الأطلاق، انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل ارتفاع الدولار في الأسواق.





انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها



العقود الآجلة للذهب تتراجع بنسبة 0.66%



وحسب "بلومبرج"، فإن هذا التراجع يأتي بعد أن سجلت عقود المعدن النفيس أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق.كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.66% إلى 2191.90 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.67% إلى 2166.72 دولار للأونصة.وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.27% إلى 104.2890 نقطة.وللمرة الأولى على الإطلاق، قفزت أسعار الأصفر الرنان أمس الخميس، وتجاوزت العقود مستوى 2200 دولار للأونصة.