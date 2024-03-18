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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 18 مارس.. عيار 24 يُسجل 260 ريالًا

اسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 سعر 260.50 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.79 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 227.94 ريال، وبلغ عيار 18 سعر 195.38 ريال، وسجل عيار 14 سعر 151.96 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         260.50 ريال
الذهب عيار 22           238.79 ريال
الذهب عيار  21          227.94 ريال
الذهب عيار  18           195.38 ريال     
الذهب عيار  14           151.96 ريال
الذهب عيار 12             130.25 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,101 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,824 ريال
أسعار كيلو الذهب   260,497 ريال


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            260.50 ريال
الذهب عيار 22              238.79 ريال
الذهب عيار  21             227.94 ريال
الذهب عيار  18              195.38 ريال     
الذهب عيار  14              151.96 ريال
الذهب عيار 12               130.25 ريال
أسعار أوقية الذهب         8,101 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,824 ريال
أسعار كيلو الذهب       260,497 ريال 

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