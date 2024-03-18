أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 18 مارس.. عيار 24 يُسجل 260 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



وسجل الذهب عيار 24 سعر 260.50 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.79 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 227.94 ريال، وبلغ عيار 18 سعر 195.38 ريال، وسجل عيار 14 سعر 151.96 ريال.الذهب عيار 24 260.50 ريالالذهب عيار 22 238.79 ريالالذهب عيار 21 227.94 ريالالذهب عيار 18 195.38 ريالالذهب عيار 14 151.96 ريالالذهب عيار 12 130.25 ريالأسعار أوقية الذهب 8,101 ريالأسعار جنيه الذهب 1,824 ريالأسعار كيلو الذهب 260,497 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة



الذهب عيار 24 260.50 ريالالذهب عيار 22 238.79 ريالالذهب عيار 21 227.94 ريالالذهب عيار 18 195.38 ريالالذهب عيار 14 151.96 ريالالذهب عيار 12 130.25 ريالأسعار أوقية الذهب 8,101 ريالأسعار جنيه الذهب 1,824 ريالأسعار كيلو الذهب 260,497 ريال