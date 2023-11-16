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بتداول 6.4 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11081.97 نقطة

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سوق الأسهم
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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 59.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11081.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة بلغت 247 مليوناضافة اعلان

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات الباحة، و مدينة المعرفة، وطيبة، وجبل عمر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، وأبو معطي، والكثيري، وكهرباء السعودية، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و 2.81%.

أسهم الشركات اليوم

 فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، وجبل عمر، والأهلي لأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 476.55 نقطة ليقفل عند مستوى 23605.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.7 مليون سهم.

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