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"أرامكو" توزع 110 مليارات ريال أرباحًا للمساهمين عن الربع الثالث 2023

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2023م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.اضافة اعلان
وتوزع أرامكو لأول مرة للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022م ونتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.


إجمالي المبلغ الموزع 110.18 مليار

وقالت "أرامكو" إن إجمالي المبلغ الموزع هو 110.18 مليار ريال، يشمل توزيعات الأرباح الأساسية 73.16 مليار ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 37.02 مليار ﷼.
وأضافت أن حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع هي 0.4554 ﷼ للسهم، وتشمل توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3024 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1530 ﷼.


الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم

ويكون تاريخ الأحقية 10 سبتمبر 2023، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاريخ الاستحقاق.
كانت "أرامكو" قد أعلنت عزمها اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، ونظرا لأداء مجموعة أرامكو السعودية، تحتسب الشركة أول أرباح مرتبطة بالأداء بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022م و2023م مجتمعة.


خصم توزيعات الأرباح الاساسية

ويتوقع أن تُحسب هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022م و2023م مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.
وأكد رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن توزيع الأرباح الخاص بالأداء يأتي من حرص الشركة على إضافة القيمة للمساهمين، بالإضافة إلى تأكيد الشركة على متانة وضعها المالي واستقراره.


استراتيجية طويلة الأجل

وقال الناصر إن قراراتنا تعتمد على استراتيجية طويلة الأجل، موضحا: "توزيع الأرباح الخاصة يأتي لتحقيق القيمة المضافة للمساهمين، حيث تقرر زيادة توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء ".
وأضاف أن "أرامكو" تستهدف توزيع أرباح تصل إلى الحد الأعلى الذي اعتمدناه، كما أن قرار التوزيعات الإضافية أخذ بالاعتبار الأداء الاستثنائي، قائلا: "سنوزع أرباحا مرتبطة بالأداء عن عامي 2022 و2023".


الأرباح المرتبطة بالأداء 37 مليار ريال

وأشار إلى أن الشركة ستوزع أرباحا مرتبطة بالأداء بقيمة 37 مليار ريال عن الفترة الماضية، كما ستوزع 73.2 مليار ريال كأرباح أساسية عن الربع الثاني.

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