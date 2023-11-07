أرباح أرامكو تعادل أكبر 5 شركات طاقة في العالم مجتمعة

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بلغت أرباح أكبر ست شركات
طاقة في العالم خلال الربع الثالث 2023 نحو 66.8 مليار دولار، حصة شركة أرامكو
السعودية منها نحو 49%.
وتفوقت شركة أرامكو، بشكل
هائل، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم، حيث قاربت أرباحها بمفردها، صافي أرباح
الشركات الخمس مجتمعة.
تفوق واضح لأرامكو
وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".
بلغ صافي الربح لشركة
أرامكو 32.6 مليار دولار، مقابل 34.2 مليار دولار أرباح الشركات الخمس
مجتمعة، وفقا لـ "الاقتصادية".
صافي ربح الشركة 32.6
مليار
وتوزعت أرباح الشركات الخمس على النحو التالي: 9.1 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، وسبعة مليارات دولار لشركة شل.
وبلغت أرباح شركة بي بي، 4.9
مليار دولار، و6.5 مليار دولار لشركة شيفرون، و6.7 مليار دولار لشركة توتال.
أرباح شركة "بي بي"
وتجاوزت شركة أرامكو أرباح أقرب منافسيها شركة إكسون موبيل خلال الربع الثالث بنسبة 260%. بينما وصل الفارق إلى 570%، عند مقارنتها بأرباح شركة بي بي.