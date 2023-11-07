الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أرباح أرامكو تعادل أكبر 5 شركات طاقة في العالم مجتمعة

ارامكو السعودية
شركة أرامكون
أ أ

بلغت أرباح أكبر ست شركات طاقة في العالم خلال الربع الثالث 2023 نحو 66.8 مليار دولار، حصة شركة أرامكو السعودية منها نحو 49%.اضافة اعلان


تفوق واضح لأرامكو

وتفوقت شركة أرامكو، بشكل هائل، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم، حيث قاربت أرباحها بمفردها، صافي أرباح الشركات الخمس مجتمعة.
وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".


صافي ربح الشركة 32.6 مليار

بلغ صافي الربح لشركة أرامكو 32.6 مليار دولار، مقابل 34.2 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة، وفقا لـ "الاقتصادية".
وتوزعت أرباح الشركات الخمس على النحو التالي: 9.1 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، وسبعة مليارات دولار لشركة شل.


أرباح شركة "بي بي"

وبلغت أرباح شركة بي بي، 4.9 مليار دولار، و6.5 مليار دولار لشركة شيفرون، و6.7 مليار دولار لشركة توتال.
وتجاوزت شركة أرامكو أرباح أقرب منافسيها شركة إكسون موبيل خلال الربع الثالث بنسبة 260%. بينما وصل الفارق إلى 570%، عند مقارنتها بأرباح شركة بي بي.


تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ما أدى لتأثر أرباح شركات الطاقة عالميا.

اقرأ أيضا

اسعار الاسهم
4:51 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

بعد 7 جلسات ارتفاع.. سوق الأسهم يتراجع 2.89 نقطة

الذكاء الاصطناعي والبشر
1:52 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

511 مليار ريال مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المملكة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
11:13 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها

ارامكو السعودية
10:36 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"أرامكو" توزع 110 مليارات ريال أرباحًا للمساهمين عن الربع الثالث 2023

اقرأ أيضا

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. الإسترليني يسجل 4.62 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 240 ريالاً

تراجع أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لبيانات صينية لقياس حجم الطلب

طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية.. وهذه تفاصيلها

منتدى الطائف للاستثمار يشهد توقيع عقود استثمارية بقيمة تجاوزت 11 مليار

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 17 10:23 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

أسعار النفط مستقرة وتتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

أسعار النفط 16 5:30 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير الحرب في غزة على الإمدادات

ارامكو السعودية 7:40 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"أرامكو" ترفع عقود "البروبان" و"البيوتان".. تعرف على سعرهما الجديد

أسعار النفط 14 5:21 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

قد يصل لـ157 دولارًا.. 3 سيناريوهات لارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في غزة

اقرأ أيضا

اسعار الاسهم
4:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

9.91 نقطة.. استمرار مكاسب مؤشر الأسهم.. بعد ارتفاع 74 شركة

حساب المواطن - ريال - راتب - التمويل العقاري للأفراد في السعودية - العقارات - عقار
11:40 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

66 مليون ريال.. أرباح يومية للبنوك في 2023

وزير المالية محمد الجدعان
7:47 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مؤتمر اقتصادي خليجي عربي إفريقي في الرياض الخميس

أسعار النفط
5:38 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط لهذه الأسباب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

images
4:19 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بالشمري في حائل لارتكابه جريمة بشعة

الملك
3:49 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 14 قرارًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

676856
7:58 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

طريقك للنجاح.. تعرف على أهم 6 قواعد لإدارة حياتك بشكل أفضل

أخبار السعودية
2:29 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. راتب الزوجة بحساب المواطن وتنبيه عاجل حول معاش الضمان

شراء سيارة جديدة
1:09 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

8 أسئلة وإجاباتها.. كيف تعرف السيارة الأفضل لاحتياجاتك؟

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
1:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟