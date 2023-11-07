أرباح أرامكو تعادل أكبر 5 شركات طاقة في العالم مجتمعة

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بلغت أرباح أكبر ست شركات طاقة في العالم خلال الربع الثالث 2023 نحو 66.8 مليار دولار، حصة شركة أرامكو السعودية منها نحو 49%. اضافة اعلان





تفوق واضح لأرامكو





صافي ربح الشركة 32.6 مليار





أرباح شركة "بي بي"





تراجع أسعار النفط



وتفوقت شركة أرامكو، بشكل هائل، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم، حيث قاربت أرباحها بمفردها، صافي أرباح الشركات الخمس مجتمعة.وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".بلغ صافي الربح لشركة أرامكو 32.6 مليار دولار، مقابل 34.2 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة، وفقا لـ "الاقتصادية".وتوزعت أرباح الشركات الخمس على النحو التالي: 9.1 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، وسبعة مليارات دولار لشركة شل.وبلغت أرباح شركة بي بي، 4.9 مليار دولار، و6.5 مليار دولار لشركة شيفرون، و6.7 مليار دولار لشركة توتال.وتجاوزت شركة أرامكو أرباح أقرب منافسيها شركة إكسون موبيل خلال الربع الثالث بنسبة 260%. بينما وصل الفارق إلى 570%، عند مقارنتها بأرباح شركة بي بي.وتراجعت أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ما أدى لتأثر أرباح شركات الطاقة عالميا.