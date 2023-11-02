الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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مؤشر سوق الأسهم ينهى الأسبوع مرتفعا عند 10853 نقطة

اسعار الاسهم2
أسعار سوق الأسهم اليوم الخميس
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ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، في نهاية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع  بنسبة 0.4%، عند 10853 نقطة، وبتداولات بلغت 6.885 مليار ريال.اضافة اعلان

بلغت قيمة التداولات 219,249

وأظهرت بيانات تداول، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 219.249 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.934 تريليون ريال.
ارتفعت أسهم 156 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 62، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركات الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات، المواساة، وكيان السعودية، وأسيج، وشاكر، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مرافق، وأكوا باور، وأنابيب السعودية، وثمار، وسال، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 22369 نقطة، وبتداولات بلغت 15.909 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.119 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.781 مليار ريال.

ارتفاع 28 شركة وانخفاض 24

وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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