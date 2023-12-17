بالأرقام.. "الطيران المدني" تحدد المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، مشروع المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم بشأنه.
ويهدف المشروع إلى تعديل المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية التي تم تنظيمها في اللوائح الاقتصادية التي أعلنت عنها الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر 2023م.
ويأتي ذلك بما يتوافق مع مبادئ وأهداف السياسة الاقتصادية للطيران المدني وتماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.
المقابل المادي للتراخيص
وفيما يلي أنواع الخدمات والمقابل المادي لها:
1-ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني (مجدول) (يشمل إصدار شهادة المشغل الجوي)
الترخيص: 700,000 ريال
التجديد: بدون مقابل مالي
2- ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني (غير مجدول) (يشمل إصدار شهادة المشغل الجوي)
الترخيص: 500,000 ريال
التجديد: بدون مقابل مالي
3-ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب (يشمل إصدار شهادة المشغل الجوي)
الترخيص: 300,000 ريال
التجديد: بدون مقابل مالي
4- ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي
الترخيص والتجديد: بدون مقابل مالي
5 -موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي العارض لأغراض الحج والعمرة
الترخيص والتجديد: بدون مقابل مالي
6- ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران (وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران / مزود خدمات دعم الطيران العام)
الترخيص: 25,000 ريال
التجديد: 15,000 ريال
7- شهادة السعة المحدودة
الترخيص: 111,000 ريال
التجديد: بدون مقابل مالي
8- ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (أ)
الترخيص: 200,000 ريال
التجديد: 150,000 ريال
9- ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ب)
الترخيص: 100,000 ريال
التجديد: 50,000 ريال
10- ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ج)
الترخيص: 50,000 ريال
التجديد: 30,000 ريال
11- ترخيص اقتصادي لخدمات الشحن الجوي باستثناء الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي
الترخيص والتجديد: بدون مقابل مالي
12- ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي
الترخيص: 125,000 ريال
التجديد: 65,000 ريال
يشار إلى أن مدة سريان التراخيص الاقتصادية الواردة في الجدول هي 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، ويكون تجديدها لمدة مماثلة.
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