بالأرقام.. "الطيران المدني" تحدد المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية

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طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، مشروع المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم بشأنه. اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى تعديل المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية التي تم تنظيمها في اللوائح الاقتصادية التي أعلنت عنها الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر 2023م.

ويأتي ذلك بما يتوافق مع مبادئ وأهداف السياسة الاقتصادية للطيران المدني وتماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.





المقابل المادي للتراخيص



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وفيما يلي أنواع الخدمات والمقابل المادي لها:1-ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني (مجدول) (يشمل إصدار شهادة المشغل الجوي)الترخيص: 700,000 ريالالتجديد: بدون مقابل مالي2- ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني (غير مجدول) (يشمل إصدار شهادة المشغل الجوي)الترخيص: 500,000 ريالالتجديد: بدون مقابل مالي3-ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب (يشمل إصدار شهادة المشغل الجوي)الترخيص: 300,000 ريالالتجديد: بدون مقابل مالي4- ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبيالترخيص والتجديد: بدون مقابل مالي5 -موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي العارض لأغراض الحج والعمرةالترخيص والتجديد: بدون مقابل مالي6- ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران (وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران / مزود خدمات دعم الطيران العام)الترخيص: 25,000 ريالالتجديد: 15,000 ريال7- شهادة السعة المحدودةالترخيص: 111,000 ريالالتجديد: بدون مقابل مالي8- ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (أ)الترخيص: 200,000 ريالالتجديد: 150,000 ريال9- ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ب)الترخيص: 100,000 ريالالتجديد: 50,000 ريال10- ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ج)الترخيص: 50,000 ريالالتجديد: 30,000 ريال11- ترخيص اقتصادي لخدمات الشحن الجوي باستثناء الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتيالترخيص والتجديد: بدون مقابل مالي12- ترخيص اقتصادي لمقدم خدمات الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتيالترخيص: 125,000 ريالالتجديد: 65,000 رياليشار إلى أن مدة سريان التراخيص الاقتصادية الواردة في الجدول هي 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، ويكون تجديدها لمدة مماثلة.