الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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أسعار النفط ترتفع مع تقلص مخزونات الخام الأمريكية وآمال خفض الفائدة

أسعار النفط 17
أسعار النفط ترتفع
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بفضل تقلص مخزونات الخام الأمريكية الذي يشير إلى تراجع المعروض.
وبسبب تزايد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

تغير أسعار النفط

وبحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 23 سنتًا إلى 83.81 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 29 سنتًا إلى 79.28 دولار للبرميل.

مخزونات خام النفط

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل مع زيادة نشاط المصافي .
ولكن ارتفاع مخزونات البنزين، التي قالت الإدارة إنها تضخمت بشكل غير متوقع تجاوز 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228 مليون برميل، حال دون ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.
ضعف خفض الفائدة دعّم أسعار النفط
كما أن التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع، دعمت أسعار النفط. ويمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق على النفط الخام.

وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

لكن الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بعدما قالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع إنه من الممكن التغلب على الفجوات بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال المفاوضات، حالت دون المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.

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