تنامي السجلات التجارية المُصدّرة للربع الأول 2024م بنسبة 59%

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أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.





تنامي السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 59%



نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية



السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية



📊 | اطّلع على نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2024م..



🏢 | نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.



📉 | تنامي إصدار السجلات، وأبرز مؤشرات نمو التجارة الإلكترونية.



🎯 | أبرز الأنشطة الواعدة وتوزيع سجلاتها في مناطق المملكة. — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 3, 2024