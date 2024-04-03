خدمة جديدة بميناء جدة لتعزيز حركة التجارة بين المملكة وموانئ أفريقيا

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة شركة "Hapag-Lloyd" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "JDX" إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تربط المملكة بموانئ أفريقيا؛ لتعزيز حركة التجارة بين الموانئ السعودية وموانئ العالم.



تعزيز حركة التجارة بين المملكة وموانئ أفريقيا:

خدمات الشحن الملاحية بميناء جدة:

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود "موانئ" الرامية لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث، وتعزيزاً لحركة سلاسل الإمداد؛ وفقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى تحسين تصنيف المملكة بالمؤشرات الدولية.وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي وموانئ طنجة المتوسط بالمغرب، ودمياط في مصر، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 4,253 حاوية قياسية.يُذكر أن تميز البنية التحتية بميناء جدة الإسلامي، وتعدد خدمات الشحن الملاحية، أهلاه لحصد عدة جوائز عالمية، منها جائزة "البنية التحتية المتقدمة" ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023"، وجائزة "ميناء العام" في حفل "جوائز النقل واللوجستيات" بدولة الإمارات، وجائزة "أفضل ميناء" عام 2022م ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر، بمدينة روتردام الهولندية.