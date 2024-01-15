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ارتفاع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث في الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين 15 من يناير، مع ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أمريكية وبريطانية على أهداف لمليشيا الحوثي باليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا بما يعادل 2.0% إلى 78.42 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1% عند التسوية يوم الجمعة.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.72 دولار للبرميل، بارتفاع خمسة سنتات، أو 0.1%، بعد صعوده نحو 1% في الجلسة السابقة.

أداء الخامات الأسبوع الماضي


وقفز الخامان القياسيان أكثر من 2% الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام خلال الجلسة بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد مليشيا الحوثي ردًا على هجمات على مدى أشهر على الملاحة في البحر الأحمر.
بينما تقول مليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران إن هجماتهم تأتي ردًا على الحرب في غزة.
وقال وارن باترسون، رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي، "هناك مخاطر تتعلق بالإمدادات في السوق نظرًا للتصعيد في البحر الأحمر.. ولكن في الوقت الحالي لا نرى أي تأثير على إمدادات النفط، وأعتقد أن حدوث ذلك مرهون بحدوث تصعيد على نحو كبير".
وهددت مليشيا الحوثيين أمس الأحد "برد قوي وفعال" بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل، ما أدى إلى تصعيد التوتر. وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخًا أطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.
وابتعد عدد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر، وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد الضربات، على الرغم من أن المتعاملين ما زالوا يراقبون رد فعل إيران وتأثيره على الشحنات في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم.

الاضطرابات في ليبيا

وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة لذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا في السابع من يناير كانون الثاني.
وفي الولايات المتحدة استعدت شركات الطاقة والغاز الطبيعي لموجة البرد الشديدة التي من المتوقع أن تتسبب في طلب قياسي على الغاز مع خفض الإمدادات بسبب حالة التجمد التي أصبحت عليها الآبار.

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