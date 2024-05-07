بشرى سارة من أرامكو: 116 مليار ريال أرباح المساهمين عن الربع الأول 2024

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أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن توزيع 116 مليار ريال أرباحًا على المساهمين عن الربع الأول لعام 2024.

وشمل المبلغ الموزّع:

– توزيعات الأرباح الأساسية 76.10 مليار ريال.

– توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 مليار ريال.





عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241.97 مليون ريال



موعد توزيع الأرباح



وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول”، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241.97 مليونًا.وأوضحت أن حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع هي 0.4815 ﷼ للسهم، وتشمل:– توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼.– توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية هو 14 مايو، حيث ستكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.وحددت تاريخ التوزيع في 23 مايو الجاري.