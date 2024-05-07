الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى سارة من أرامكو: 116 مليار ريال أرباح المساهمين عن الربع الأول 2024

ارامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن توزيع 116 مليار ريال أرباحًا على المساهمين عن الربع الأول لعام 2024.
وشمل المبلغ الموزّع:اضافة اعلان
– توزيعات الأرباح الأساسية 76.10 مليار ريال.
– توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 مليار ريال.

عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241.97 مليون ريال

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول”، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241.97 مليونًا.
وأوضحت أن حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع هي 0.4815 ﷼ للسهم، وتشمل:
– توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼.
– توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.

موعد توزيع الأرباح

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية هو 14 مايو، حيث ستكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.
وحددت تاريخ التوزيع في 23 مايو الجاري.

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 6 من مايو.. الإسترليني بـ 4.7 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 6 مايو.. عيار 22 يُسجل 254 ريالًا

لماذا ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط؟

تضم 12 مصنعا.. اتفاقية للوطنية للإسكان مع "سيتيك الصينية" لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية في المملكة

عاجل.. "المالية": 293 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الأول 2024

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook