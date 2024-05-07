لهؤلاء الخريجين.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات

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أعلن
المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" عن توفر وظائف تقنية بمسمى "أخصائي
اول الإستراتيجية الرقمية"، لحملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة
الرياض على النحو التالي:
المسمى
الوظيفي:-
أخصائي اول الإستراتيجية الرقمية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في "تقنية المعلومات؛ علوم الحاسب، قواعد البيانات، تصميم الشبكات وإدارتها"، أو تخصص آخر ذو صلة مع خبرة 4 سنوات.
المهام
الوظيفية:1 -
المشاركة في تحديد الواقع الرقمي / التقني في قطاع إدارة النفايات ومراجعته
وتحليله.
2 - تحديد المتطلبات الرقمية لقطاع إدارة النفايات وتحديثها.
3 - دعم تطوير المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.
4 - المشاركة في رسم خارطة طريق تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والخطط السنوية والإشراف عليها.
5 - دعم وضع السياسات والمبادئ التوجيهية والأطر للتحول الرقمي.
6 - المساهمة في وضع اسس استراتيجية التحول الرقمي بما في ذلك تحديد الرؤية والاهداف.
7 - المشاركة في تخطيط مشاريع التحول الرقمي.
8 - تنفيذ عملية تصميم البنية المؤسسية والمعايير، ومراقبة مستوى الالتزام بها في موان بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي، واستراتيجية موان الشاملة، وأهدافه التقنية.
9 - جمع كافة المؤشرات والتوجيهات والاهداف ذات صلة بالتحول الرقمي على صعيد موان والمملكة وترجمتها لخارطة طريق على صعيد المؤسسة.
10 - دعم تطوير الحلول الجديدة والابتكارية وتنفيذها بشكل فعال وقياس الأثر والفاعلية.
11 - المشاركة في تحديد التقنيات والأدوات والعمليات وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.
12 - المساهمة تقييم الأداء وتحليل النتائج وتطوير الخطط لتحسين وتطوير العمليات والتقنيات.
13 - مراقبة الاتجاهات الجديدة وتحديد الفرص للاستفادة من التقنيات الناشئة وتطوير العمليات.
14 - المشاركة في تطوير وسائل لتحسين التكاليف الرقمية وتقليل المخاطر والتعقيد وزيادة قابلية التشغيل البيني.
15 - إدارة الملاحظات والتعليقات الصادرة عن أصحاب المصلحة وتحديد مجالات التحسين.