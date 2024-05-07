الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لهؤلاء الخريجين.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات

4545غ4
المركز الوطني لإدارة النفايات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" عن توفر وظائف تقنية بمسمى "أخصائي اول الإستراتيجية الرقمية"، لحملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

- أخصائي اول الإستراتيجية الرقمية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في "تقنية المعلومات؛ علوم الحاسب، قواعد البيانات، تصميم الشبكات وإدارتها"، أو تخصص آخر ذو صلة مع خبرة 4 سنوات.

المهام الوظيفية:

1 - المشاركة في تحديد الواقع الرقمي / التقني في قطاع إدارة النفايات ومراجعته وتحليله.
2 - تحديد المتطلبات الرقمية لقطاع إدارة النفايات وتحديثها.
3 - دعم تطوير المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.
4 - المشاركة في رسم خارطة طريق تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والخطط السنوية والإشراف عليها.
5 - دعم وضع السياسات والمبادئ التوجيهية والأطر للتحول الرقمي.
6 - المساهمة في وضع اسس استراتيجية التحول الرقمي بما في ذلك  تحديد الرؤية والاهداف.
7 - المشاركة في تخطيط مشاريع التحول الرقمي.
8 - تنفيذ عملية تصميم البنية المؤسسية والمعايير، ومراقبة مستوى الالتزام بها في موان بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي، واستراتيجية موان  الشاملة، وأهدافه التقنية.
9 - جمع كافة المؤشرات والتوجيهات والاهداف ذات صلة بالتحول الرقمي على صعيد موان والمملكة وترجمتها لخارطة طريق على صعيد المؤسسة.
10 - دعم تطوير الحلول الجديدة والابتكارية وتنفيذها بشكل فعال وقياس الأثر والفاعلية.
11 - المشاركة في تحديد التقنيات والأدوات والعمليات وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.
12 - المساهمة تقييم الأداء وتحليل النتائج وتطوير الخطط لتحسين وتطوير العمليات والتقنيات.
13 - مراقبة الاتجاهات الجديدة وتحديد الفرص للاستفادة من التقنيات الناشئة وتطوير العمليات.
14 - المشاركة في تطوير وسائل لتحسين التكاليف الرقمية وتقليل المخاطر والتعقيد وزيادة قابلية التشغيل البيني.
15 - إدارة الملاحظات والتعليقات الصادرة عن أصحاب المصلحة وتحديد مجالات التحسين.

طريقة التقديم:

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 7 من مايو.. الفرنك السويسري بـ4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 7 مايو.. عيار 21 يُسجل 245 ريالًا

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 6 من مايو.. الإسترليني بـ 4.7 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 6 مايو.. عيار 22 يُسجل 254 ريالًا

لماذا ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook