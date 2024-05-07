لهؤلاء الخريجين.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" عن توفر وظائف تقنية بمسمى "أخصائي اول الإستراتيجية الرقمية"، لحملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض على النحو التالي:





المسمى الوظيفي:



المهام الوظيفية:



طريقة التقديم:

