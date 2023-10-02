الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

للصناعات الأساسية والتحويلية ..

تصدير أول شحنة من منتجات مصانع جازان لأمريكا

سفينة
سفينة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أبحرت أول سفينة من ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، متجهة إلى ولاية نيو أورلينس الأمريكية، تحمل على متنها أكثر من 37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب (Pig Lron) .اضافة اعلان
والذي يعد أول منتج من نوعه يتم صناعته في المملكة، وتم إنتاجه في مصنع شركة الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC بالمدينة.

ميناء جازان

ويملك ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إمكانات هائلة وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، كون المدينة مركزاً لوجستياً مهماً للتبادل التجاري بالمملكة، ويعدّ من أحدث الموانئ في المنطقة ويتميز بموقعه الجغرافي على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي وعلى طريق الحرير الصيني البحري، ويخدم من موقعه هذا المناطق الجنوبية كافة، إضافة إلى دول القرن الأفريقي.

وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية حوالي (1.2 مليون) حاوية نمطية سنوياً، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة حوالي (5 ملايين طن) سنوياً، ويتميز بغاطس يبلغ 16.5 متراً، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن "الجيل الخامس" الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب والتي تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة.

أهداف الميناء

يشار إلى أن من أبرز أهداف الميناء، تنمية قدرات القطاع الصناعي في منطقة جازان، واستهداف الأسواق العالمية وزيادة الصادرات إليها، واستثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز للمنطقة، وتعزيز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.

اقرأ أيضا

اسعار الاسهم
4:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 34.23 نقطة

منصات
4:45 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

كيف تبني شركتك بدون خبرة؟.. 10 منصات لمساعدتك

عقارات1
3:27 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

ارتفع 31.6%.. التمويل العقاري السكني للأفراد 7.14 مليار ريال في شهر

أسعار النفط
9:06 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بسبب تخفيضات المملكة وروسيا و"أوبك".. ارتفاع أسعار النفط 30% (تقرير)

اقرأ أيضا

المالية تتوقع ارتفاع الاحتياطيات الحكومية بالمملكة بنسبة 24 % إلى 395 مليار ريال

"مزاد تمور العُلا" يحقق مبيعات تجاوزت الـ 6 ملايين ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً 15.79 نقطة

"روشن" تدشن مبيعات المجموعة الثالثة من مشروع "سدرة"

أسعار العملات في مقابل الريال.. الإسترليني يسجل 4.57 ريال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين 6:17 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

وزير الاقتصاد يلقي كلمة المملكة في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023

الأرز 5:19 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

انخفاض في أسعار الأرز يصل إلى النصف .. ومفاجأة عن "البسمتي" بأسواق المملكة

نقاط بيع - ماكينة - نقود 9:56 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

195 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع

ارتفاع أسعار النفط 7:42 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

روسيا تمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى هذا الموعد

اقرأ أيضا

سوق السمك
9:33 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

تراجعت بنسبة 30%.. أسعار الأسماك في أسواق الشرقية

أسعار النفط 2
12:38 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط عالميا في ختام تعاملات الأسبوع

أوبك
11:28 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

رويترز: أوبك+ لن تجري أي تعديلات على سياسة الإنتاج في اجتماعها المقبل

مخطط روشن
7:13 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

يضم 2783 قطعة سكنية.. أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مساند العمالة المنزلية
7:46 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استقدمت عاملة منزلية وبعد وصولها ترفض العمل.. "مساند" يعلق؟

Capto_Capture 2023-10-02_07-29-39_PM
7:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

في لحظة التنفيذ نطق الوالد.. مواطن يروي تفاصيل العفو عن قاتل شقيقه

WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.12.30 PM
7:16 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مختصون يكشفون عقوبة دهس طالب من قبل حافلة مدرسية

حساب المواطن
6:43 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

لا يملك شيئا من المرفقات المطلوبة.. كيف يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.05.53 PM
6:07 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

الطلاب - الغياب - الدراسة - 00 التعليم - المدارس
5:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

7 حالات تتيح فيها " التعليم" الغياب بعذر (تفاصيل)