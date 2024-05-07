30 مزادًا لبيع 161 عقارًا في 9 مناطق عبر "إنفاذ"

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 30 مزادًا علنيًا، ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 161 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 9 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 10 - 14مايو 2024م.





30 مزادًا لبيع 161 عقارًا



إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة



وأوضح المركز، أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، وذلك على النحو التالي:1 - منطقة عسير مزادان لعرض 12 عقارًا.2 - منطقة حائل 3 مزادات لعرض 16 عقارًا.3 - منطقة الجوف مزاد واحد لعرض 5 عقارات.4 - منطقة تبوك لعرض مزاد واحد لعرض 4 عقارات.5 - منطقة القصيم 3 مزادات لعرض 20 فرصة عقارية.6 - المنطقة الشرقية 5 مزادات لعرض 22 فرصة عقارية.7 - منطقة مكة المكرمة 5 مزادات لعرض 24 فرصة عقارية.8 - منطقة الرياض 9 مزادات لعرض 54 فرصة عقارية متنوعة.9 - منطقة المدينة المنورة مزاد واحد يعرض من خلاله 4 فرص عقارية.ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.