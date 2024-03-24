موانئ تضيف خدمة جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة الإمارات للملاحة (ESL)" Emirates Shipping Line" خدمة الشحن الملاحية الجديدة (GALEX) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بموانئ شرق آسيا، مما يعزز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ويؤكد تميز الكفاءة التشغيلية للميناء.



مستويات تشغيلية متقدّمة:



يأتي ذلك تأكيداً لما وصل إليه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من مستويات تشغيلية متقدّمة، وقدرات لوجستية عالية، تُسهم في جذب أحدث السفن العملاقة، وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ8 موانئ إقليمية ودولية تشمل: شنغهاي، وشيامن، وخليج داشان، وتشينغداو في الصين، وبوسان في كوريا الجنوبية، وكيلانج الماليزي، وصحار العماني، وخورفكان الإماراتي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3,000 حاوية قياسية.مما يُذكر أن الشراكات التي تعقدها "موانئ" مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تطوير موانئ المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.