"إدارة الدين" يقفل طرح شهر مارس 2024م بمبلغ إجمالي قدره (4.441) مليارات ريال

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.



أكثر من 4 مليارات ريال:



وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.441 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وأربع مئة وواحد وأربعون مليون ريال سعودي).وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 203 ملايين ريال سعودي (مئتان و ثلاثة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.وبلغت الشريحة الثانية 3.697 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وست مئة وسبعة وتسعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034ميلادي.وبلغت الشريحة الثالثة 540 مليون ريال سعودي (خمس مئة و أربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039ميلادي.