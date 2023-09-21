الإحصاء: انخفاض صادرات المملكة في يوليو 2023 إلى هذا الرقم

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انخفضت الصادرات السلعية في المملكة خلال شهر يوليو 2023م بنسبة 34.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 91.3 مليار ريال، منخفضة عن 140.1 مليار ريال. اضافة اعلان

وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9%، التي انخفضت قيمتها 70.1 مليار ريال، مقابل 113 مليارا في فترة المقارنة.





تراجع الصادرات البترولية





الصادرات غير البترولية





ارتفاع الصادرات غير البترولية





ارتفاع الواردات 19.7%



وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في شهر يوليو 2022م إلى 76.8% في الشهر ذاته من العام الحالي، ووفقًا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء.وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2023م بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً بنسبة 22.1% عن شهر يوليو 2022م، إذ بلغت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال.وانخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 19.8% في حين انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4% في الفترة نفسها.وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 7% بالمقارنة مع شهر يونيو 2023م.وارتفعت الواردات في شهر يوليو 2023م بنسبة 19.7% بمقدار 11.3 مليار ريال؛ وبلغت قيمتها 68.9 مليار ريال مقابل 57.6 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.فيما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2023م بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7%.