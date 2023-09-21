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صحيفة تواصل الالكترونية

بلغت قيمة الواردات 69 مليار ريال

الإحصاء: انخفاض صادرات المملكة في يوليو 2023 إلى هذا الرقم

الصادرات
صادرات وواردات المملكلة في يوليو
أ أ
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انخفضت الصادرات السلعية في المملكة خلال شهر يوليو 2023م بنسبة 34.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 91.3 مليار ريال، منخفضة عن 140.1 مليار ريال.اضافة اعلان
وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9%، التي انخفضت قيمتها 70.1 مليار ريال، مقابل 113 مليارا في فترة المقارنة.


تراجع الصادرات البترولية

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في شهر يوليو 2022م إلى 76.8% في الشهر ذاته من العام الحالي، ووفقًا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2023م بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.


الصادرات غير البترولية

سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً بنسبة 22.1% عن شهر يوليو 2022م، إذ بلغت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال.
وانخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 19.8% في حين انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4% في الفترة نفسها.


ارتفاع الصادرات غير البترولية

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 7% بالمقارنة مع شهر يونيو 2023م.


ارتفاع الواردات 19.7%

وارتفعت الواردات في شهر يوليو 2023م بنسبة 19.7% بمقدار 11.3 مليار ريال؛ وبلغت قيمتها 68.9 مليار ريال مقابل 57.6 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
فيما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2023م بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7%.

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