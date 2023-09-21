الإحصاء: انخفاض صادرات المملكة في يوليو 2023 إلى هذا الرقم

انخفضت الصادرات السلعية في المملكة خلال شهر يوليو 2023م بنسبة 34.9%
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 91.3 مليار ريال، منخفضة عن
140.1 مليار ريال.
وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9%، التي انخفضت قيمتها 70.1 مليار ريال، مقابل 113 مليارا في فترة المقارنة.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في شهر
يوليو 2022م إلى 76.8% في الشهر ذاته من العام الحالي، ووفقًا لتقرير التجارة
الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء.
تراجع الصادرات البترولية
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2023م بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.
سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً بنسبة 22.1% عن
شهر يوليو 2022م، إذ بلغت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال.
الصادرات غير البترولية
وانخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 19.8% في حين انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4% في الفترة نفسها.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 1.4
مليار ريال وبنسبة 7% بالمقارنة مع شهر يونيو 2023م.
ارتفاع الصادرات غير البترولية
وارتفعت الواردات في شهر يوليو 2023م بنسبة 19.7% بمقدار 11.3 مليار ريال؛
وبلغت قيمتها 68.9 مليار ريال مقابل 57.6 مليار ريال في الشهر المماثل من العام
الماضي.
ارتفاع الواردات 19.7%
فيما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2023م بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7%.