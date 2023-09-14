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الإحصاء: انخفاض أسعار 10 أصناف فواكه في شهر أغسطس

الفواكه
تراجع أسعار الفواكه
أ أ
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انخفضت أسعار 10 أصناف من الفواكه والمكسرات على أساس شهري في أغسطس الماضي، فيما ارتفعت أسعار 8 أصناف أخرى.
وتصدر العنب اللبناني أصناف الفواكه التي انخفضت أسعارها في أغسطس مسجلا 13.06 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 6.5%، و6.9% على أساس سنوياضافة اعلان
وفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء.


تراجع أسعار العنب المحلي

وسجل سعر العنب المحلي، 10.81 ريال للكيلو، منخفضا على أساس شهري بنسبة 6.3%، فيما انخفض بنسبة 4.1% على أساس سنوي.
وانخفض سعر الموز الشربتلي على أساس شهري في أغسطس بنسبة 3.4%، مسجلا 5.77 ريال، فيما ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي.


سعر البرتقال أبو صرة المصري

وبلغ سعر البرتقال أبو صرة المصري في شهر أغسطس الماضي، 6.46 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 3%، فيما ارتفع بنسبة 10.6% على أساس سنوي.
وسجل سعر اليوسفي الباكستاني 7.87 ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.3%، و1.1% على التوالي، بينما انخفض سعر الحبحب (البطيخ) بنسبة 1.5% على أساس شهري، مسجلا 2.68 ريال.


الخوخ اللبناني 13 ريالاً

وسجل سعر الخوخ اللبناني 13.05 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 2.9%، بينما ارتفع بنسبة 9.4% على أساس سنوي، وانخفض سعر البرقوق البخاري التركي بنسبة 8.4% على أساس شهري، مسجلا 14.18 ريال.
وتراجع سعر التمر (الرطب) بنسبة 13.8 % على أساس شهري، مسجلا 13.67 ريال للكيلو، بينما ارتفع بنسبة 1.3% على أساس سنوي.


سعر التمر المكنوز

وبلغ سعر التمر المكنوز 14.93 ريال للكيلو في شهر أغسطس، منخفضا على أساس شهري بنسبة 1.1%، فيما ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي.


ارتفاع أسعار التفاح الأمريكي

وارتفع سعر التفاح الأحمر الأمريكي على أساس شهري وسنوي بنسبة 5.7%، و4.8% على التوالي، مسجلا 8.98 ريال للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو للتفاح الأصفر 9.51 ريال، مرتفعا بنسبة 5.2% على أساس شهري، و7.9% على أساس سنوي.
وسجل سعر الشمام المحلي 4.29 ريال للكيلو، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 2.9%، و0.9% على التوالي، وارتفع سعر الكمثرى الوسط اللبناني بنسبة 7% على أساس شهري، و12.5% على أساس سنوي، مسجلا 12.81 ريال.


الليمون الوسط أفريقي

وبلغ سعر الليمون الوسط الأفريقي ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 3.3%، بينما انخفض على أساس سنوي 4.1% مسجلا 7.28 ريال للكيلو.
وارتفع سعر المنجا الباكستاني والتين المحلي، بنسبة 1.6%، و2.7% على التوالي، على أساس شهري، فيما انخفضا على أساس سنوي بنسبة 4.6%، و8.8%، فيما سجل سعر كل منهما 12.5، و16.94 ريال على التوالي.
وسجل سعر الرمان الهندي ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 7.2% خلال أغسطس الماضي، بينما انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مسجلا 16.61 ريال للكيلو.

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